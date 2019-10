"Neue Osnabrücker Zeitung" zu Listerien-Skandal:

"Das Prinzip der Lebensmittelsicherheit in Deutschland und Europa besteht, einfach gesagt, darin, dass die Unternehmen sich selbst kontrollieren und der Staat für die Kontrolle dieser Eigenkontrolle sorgt. Das passiert allerdings nur stichprobenartig, von den rund 1,2 Millionen Betrieben in Deutschland werden jedes Jahr nicht mal die Hälfte kontrolliert. Um den Druck auf die schwarzen Schafe zu erhöhen, müssen also mehr Kontrolleure ran. Aktuell arbeiten etwa 2500 Kontrolleure bei den Kommunen, Fachleute fordern 1500 zusätzliche Stellen. Das wird aber nicht gehen, wenn wie bisher nur ausgebildet wird, wenn eine Stelle zu besetzen ist - und wenn die Bezahlung der Kontrolleure nicht verbessert wird. Viel sinnvoller aber kann Steuergeld kaum ausgegeben werden."/yyzz/DP/he

