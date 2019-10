Zeitenwende beim Werkzeug- und Schraubenhersteller Würth: Erstmals können die Angestellten einen Betriebsrat wählen. Warum erst jetzt - und was sagt Reinhold Würth? Fragen an einen Kandidaten.

Nach 36 Jahren ist es soweit: Die rund 7.200 Angestellten der Adolf Würth GmbH im baden-württembergischen Künzelsau können am heutigen Mittwoch erstmals einen Betriebsrat wählen. Die Firma ist Spezialist für Schrauben und Dübel, Werkzeuge und Baubeschläge. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen rund 2 Milliarden Euro um. Die GmbH ist Bestandteil, manche sagen auch: Kerngesellschaft und Flaggschiff der übergeordneten Würth-Gruppe, die vergangenes Jahr mit rund 77.000 Angestellten 13,6 Milliarden Euro erwirtschaftete.

Für die erste Betriebsratswahl haben sich 190 Mitarbeiter aufstellen lassen. Der künftige Betriebsrat soll 35 Mitarbeiter haben. Bislang wurden die Mitarbeiter durch einen Vertrauensrat vertreten. Von dessen 31 Mitgliedern stellen sich 30 nun zur Wahl für den Betriebsrat. Jürgen Daffner (41) arbeitet seit 20 Jahren für die Adolf Würth GmbH, aktuell im Außendienst: Er verkauft Maschinen, Dübel, Schrauben, Werkzeuge, Helme und Arbeitskleidung an Baufirmen. Seit 25 Jahren ist er IG-Metall-Mitglied.

Herr Daffner, Sie treten zur ersten Betriebsratswahl bei der Adolf Würth GmbH an. Fühlen Sie sich als Teil eines historischen Vorgangs?Einerseits schon, weil so eine große Firma noch nie einen Betriebsrat hatte. Es ist ein sehr wichtiges Zeichen: Die Kollegen von Würth Österreich schauen genau hin und wollen das bei sich jetzt auch anstoßen. Aber andererseits ist historisch so ein großes Wort, so hoch würde ich's vielleicht nicht hängen. Eine Betriebsratswahl ist ja eigentlich ein ganz normaler Vorgang.

Bei Würth offenbar nicht. Bisher wurden die rund 7.200 Mitarbeiter von einem sogenannten Vertrauensrat vertreten. Ist der Unterschied zu einem Betriebsrat so groß?Ja. Die rechtliche Grundlage eines Vertrauensrats fehlt komplett, die ist mit einem Betriebsrat nun gegeben. Der Vertrauensrat wurde vor Jahren von der Firma eingesetzt, darf aber rechtlich keine Entscheidungen treffen.

Zum Beispiel?Die ...

