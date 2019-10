Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MAUT - In der Affäre um die geplatzte Pkw-Maut belasten Informationen über weitere Geheimtreffen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Das Ministerium musste nach einem Ultimatum der Grünen am Dienstag fünf zusätzliche Gespräche der Ministeriumsspitze mit Vertretern der Mautfirmen CTS Eventim und Kapsch einräumen. Sie sollen zwischen dem 3. Oktober 2018 und dem 23. Mai 2019 stattgefunden haben. An drei Treffen war Scheuer beteiligt, an einem nahm auch Kanzleramtschef Helge Braun teil. Den Bundestag hatte das Ministerium über die Treffen bislang nicht informiert. Sie sind auch in den Akten zur Maut nicht dokumentiert. Bei den meisten Treffen geht es um Spitzengespräche in der heißen Phase der Verhandlungen über den milliardenschweren Mautvertrag Ende 2018. So geht es aus einem Schreiben von Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger hervor, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die hochkarätigen Treffen am 3. Oktober, dem 26., 27., 29. November und am 7. Dezember fanden zum Teil parallel zu Treffen auf Arbeitsebene statt, die dem Bundestag offiziell gemeldet wurden. Während diese protokolliert wurden, unterblieb das bei den Spitzentreffen. "Zu diesen Gesprächen gab es weder vorbereitenden noch nachbereitende Vermerke", heißt es in dem Schreiben. (SZ S. 1)

VERKEHR - Der Bundesrechnungshof sieht große Defizite bei der Korruptionsprävention im Verkehrsbereich. Für die Jahre 2017 und 2018 sei von den Rechnungsprüfern "insbesondere festgestellt" worden, dass im Geschäftsbereich des Bundesverkehrsministeriums "die vorgesehenen Gefährdungs- und Risikoanalysen teilweise nicht turnusgemäß durchgeführt oder nicht anlassbezogen aktualisiert wurden". So steht es in einem Rechnungshofbericht, der der Welt vorliegt und kürzlich dem Haushaltsausschuss des Bundestags zugeleitet wurde. Vernachlässigt habe das Ministerium etwa die Frage nach der "Verwendungsdauer von Beschäftigten in besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten". (Welt S. 4)

GRUNDRENTE - Der Streit über die Grundrente droht zu eskalieren. Die Unionsfraktion stellt sich gegen eine Kompromisslinie zu dem Vorhaben, die Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) vereinbart hatten. Nach Informationen des Handelsblatts schaltet sich nun Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den Konflikt ein. Im Vorfeld der nächsten Sitzung der Grundrenten-Arbeitsgruppe an diesem Freitag hat Merkel Arbeitsminister Heil zu einem Gespräch eingeladen. Die Union pocht auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags, der eine Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente vorsieht. Das Modell der SPD vergrößere nach Ansicht der Union den Kreis der Anspruchsberechtigten und sei nicht finanzierbar. Der Kompromissvorschlag von Heil und Braun sieht statt einer Bedürftigkeitsprüfung, bei der die gesamten Vermögensverhältnisse offengelegt werden müssen, eine Einkommensprüfung vor. Die Grundrente würde nur dann gezahlt, wenn das Haushaltseinkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet. (Handelsblatt S. 4)

IG METALL - Trotz des Abschwungs will die IG Metall in der nächsten Tarifrunde mindestens einen Ausgleich für die Inflation durchsetzen, die derzeit etwa 1,4 Prozent beträgt. "Wir wollen nicht, dass die Realeinkommen sinken", sagte Roman Zitzelsberger, Leiter des Bezirks Baden-Württemberg der IG Metall, in einem Interview mit der Südwest Presse. Die Tarifverträge in Deutschlands größter Industriebranche laufen Ende März 2020 aus. "Zudem ist die Binnennachfrage angesichts der derzeitigen Lage das Einzige, das für eine positive Wirtschaftsentwicklung sorgt", betonte Zitzelsberger. Daneben will er auch qualitative Verbesserungen durchsetzen, etwa zur Beschäftigungssicherung oder zur Altersversorgung. (Südwest-Presse)

5G - Die EU-Kommission warnt erstmals vor den Risiken, die durch Anbieter aus Drittstaaten in der 5G-Mobilfunktechnik entstehen. "Da Großkonzerne versuchen, eine globale Führungsrolle bei neuen Technologien einzunehmen, könnten manche dies anstreben, indem sie geistiges Eigentum oder sensible Daten stehlen", heißt es in dem Papier zu 5G-Risiken, das die EU-Kommission nach Informationen der WirtschaftsWoche am Mittwoch in Brüssel vorstellen wird. Die "größte Bedrohung" in dieser Hinsicht gehe von Staaten aus, heißt es in dem Papier. Ohne China und Huawei explizit zu erwähnen, lanciert die EU-Kommission mit dem Papier "Die Cybersicherhit von 5G-Netzen - Eine koordinierte Risikoanalyse" eine eindeutige Warnung in Richtung Peking. Als besonderes Risiko werden Anbieter wie Huawei erwähnt, die "eine starke Verbindung" zu ihrer nationalen Regierung aufwiesen und in de ren Ländern eine "demokratische Gewaltenteilung" fehle. (Wirtschaftswoche)

GELDWÄSCHE - Wenn Banken eine verdächtige Überweisung bemerken, zögern sie in der Regel nicht mehr. Lieber melden sie einmal zu oft einen Geldwäscheverdacht, als sich Ärger mit Aufsicht oder Justiz einzufangen. Im vergangenen Jahr erhielt die Zentralstelle für Geldwäschebekämpfung beim Zoll in Köln, die Financial Intelligence Unit (FIU), mehr als 77.000 Meldungen über mögliche Fälle von Geldwäsche - Rekord. Fast alle kamen aus dem Finanzsektor und nur wenige Hundert aus anderen Wirtschaftsbereichen, obwohl gerade in der deutschen Realwirtschaft viel Geld gewaschen wird. Dieses Missverhältnis ist schon ein Problem. Die FIU selbst ist ein weiteres. Im August stauten sich bei der Unterbehörde 46.032 Meldungen über mögliche Geldwäschefälle, die noch nicht oder nicht abschließend bearbeitet wurden. Das ist der größte Rückstau seit der Gründung der Behörde vor gut zwei Jahren. (SZ S. 19)

FRANKREICH - Bruno Le Maire, der französische Superminister für Wirtschaft und Finanzen verfolgt wie Staatspräsident Emmanuel Macron konsequent eine europäische Agenda: Europäische Champions, staatliche Industriepolitik und Geschlossenheit gegenüber den US-Tech-Konzernen; von diesem Politikstil hat er offenbar auch seinen deutschen Kollegen Peter Altmaier überzeugt. In dieser Woche wird Le Maire bei den Treffen der europäischen Finanzminister mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz verhandeln. Bei den Themen, die dabei zur Debatte stehen, sind sich Deutschland und Frankreich weniger einig. Le Maire kritisiert vor allem das Festhalten an der Schwarzer Null. (Welt S. 10)

ERDGAS - Die Europäische Investitionsbank will aus der Finanzierung fossiler Projekte aussteigen. Das betrifft auch Erdgas. In Deutschland wächst der Unmut. (Handelsblatt S. 9)

