Ohne Plan B kündigen? Das geht doch nicht! Doch, meint t3n-Autor Andreas Weck. Auch wenn es gute Gründe dagegen gibt, sollten Ängste nicht die Oberhand gewinnen. Ein Kommentar. Seit einigen Jahren folge ich einer Devise: "Love it, change it or leave it!" Was du nicht liebst, solltest du ändern. Und wenn es sich nicht verändern lässt, solltest du es hinter dir lassen. Mit dieser Einstellung kommt man im Leben voran, so meine Erfahrung. Dass man allzu lange auf der Stelle tritt oder sich mit unliebsamen Dingen arrangiert, ist so ziemlich ausgeschlossen. Egal, ob es sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...