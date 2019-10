The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US126408GT44 CSX CORP. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US532457BC13 ELI LILLY 2037 BD01 BON USD N

CA XFRA USF22797FK97 CREDIT AGRI. 09/UND.FLR BD01 BON USD N

CA VEZN XFRA USP97475AN08 VENEZUELA 09/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0881803646 EUROF.SCIENTIF.13/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB01W72 LBBW VOW BOAP CALL 15/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0UWZ2 LBBW ALV BOANL SZ P13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0UXT3 LBBW BSKT BOAN PORT 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VEG8 LBBW LHA BOANL SZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VEH6 LBBW LXS BOANL SZ P 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0VP63 LBBW LHA BOANL SZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Z0H5 LBBW IHS 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TW1 NORDLB AKTANL.KL19/19DPW BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0TX9 NORDLB AKTANL.P.19/19SZG BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB3933 LDSBK.SAAR OPF A393 BD02 BON EUR N

CA DWDH XFRA XS0455924729 MORGAN STANLEY 09/19 FLR BD02 BON EUR N

CA FTFA XFRA XS0953215349 FIAT CHRY.F. 13/19 MTN BD02 BON EUR N

CA B2N3 XFRA XS1120719031 BNG BK 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA ISYA XFRA XS1145526585 ISS GLOBAL 14/20 MTN BD02 BON EUR N

CA E1WB XFRA DE000A0DLU69 EWE ANL.04/19 BD03 BON EUR N