FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 09.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025

N3R XFRA IM00BDD7WV31 NEPI ROCKCASTLE EO -,01