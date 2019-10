Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 70,3% der Kernerwerbstätigen in Deutschland waren 2018 in einem Normalarbeitsverhältnis angestellt - also sozialversicherungspflichtig, unbefristet mit mindestens 21 Wochenstunden und nicht in Zeitarbeit, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

