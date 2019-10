Anleger am Ölmarkt fokussieren sich auf den Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung an.

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 58,06 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 52,44 Dollar.

Neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA sorgten ...

