++ Die US-Indizes beendeten den Handel am Dienstag mit deutlichen Verlusten: NASDAQ fällt um 1,7%, S&P 500 um 1,6% und Dow Jones um 1,2%. ++ ++ In Asien ist am Mittwoch ebenfalls eine pessimistische Stimmung zu erkennen, wobei der japanische Nikkei zum Zeitpunkt des Schreibens um 0,7% nachgibt und die chinesischen Indizes 0,1% tiefer notieren. ++ ++ Fed-Chef Jerome Powell sagte am Dienstag, dass die Zentralbank anfangen würde, die Bilanz auszuweiten, um die Reserven im Bankensystem zu erhöhen ...

