09.10.2019 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) setzt ihren erfolgreichen Wachstumskurs weiter konsequent fort und hat ein vollvermietetes Einkaufszentrum in Jüterbog, eine Stadt mit rd. 13.000 Einwohnern in Brandenburg, erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Einkaufszentrum in Jüterbog besteht aus zwei Gebäudeteilen, die 1997 errichtet wurden. Die vermietbare Gesamtfläche beläuft sich auf rd. 5.000 m². Auf dem rd. 17.000 m² großen Grundstück stehen 120 PKW-Stellplätze zur Verfügung. Ankermieter des Hauptgebäudes ist REPO-Markt, ein führender Discounter und Sonderpostenanbieter ...

