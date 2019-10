Hamburg (ots) - Heute erscheint die erste Ausgabe von BRIGITTE BE GREEN, der neuen BRIGITTE-Line-Extension zum Thema Nachhaltigkeit. Covermodel der ersten Augabe ist die bekannte Influencerin und Umweltaktivistin Madeleine Daria Alizadeh alias DariaDaria, die den Leserinnen erzählt, was sie dazu brachte, umzudenken, und die die neuen Fair Fashion-Teile der Herbstsaison zeigt.



Das Bedürfnis in der Gesellschaft nach mehr Informationen, Inspirationen und einfachen Tipps zu Themen wie plastikfreiem Einkaufen, Fairer Mode, Mikroplastik, nachhaltigem Kochen und Reisen wächst. BRIGITTE BE GREEN zeigt, wie man ein neues ökologisches Bewusstsein mit seinem eigenen Lebensstil ganz entspannt in Verbindung bringen kann. Dabei ist es ein Magazin für Menschen, die bereits nachhaltig leben, und diejenigen, die auf der Suche nach den ersten Schritten sind - ohne erhobenen Zeigefinger.



Das Heft liefert jede Menge Tipps, spannende Interviews und Reportagen und einen Einblick in den Alltag mit all seinen Herausforderungen, die ein nachhaltiges Leben auch mit sich bringen kann und wie man diese meistert. Das Motto 'Jeder noch so kleine Schritt in Richtung Nachhaltigkeit hilft' zieht sich durchs ganze Heft. Neben dem großen Interview mit DariaDaria schrieb z. B. Aktivistin Luisa Neubauer in einem exklusiven Essay auf, wie es nach Fridays for Future weitergehen muss und was aus ihrer Sicht die nächsten Schritte sind, die Politik und Wirtschaft gehen müssen. Es gibt viele spannende Rubriken, u.a. das Ökoduell, wo aufgeklärt wird, welche Einkaufswahl tatsächlich grüner ist, z.B. ein analoges Buch vs. E-Book oder eine Rose aus Afrika vs. eine Rose aus den Niederlanden. Denn wer die Fakten kennt, muss im Supermarkt nicht mehr überlegen. Außerdem finden die Leser*innen Antwort auf die Frage "Macht Verzicht glücklich?" und erfahren, wie sie am besten mit dem Phänomen "Whataboutism" umgehen - einem rhetorischen Trick, der unser Engagement ausbremst mit Sätzen wie: "Wie, Du fährst kein Auto, aber fliegst nach Malle?



Brigitte Huber, Chefredakteurin BRIGITTE-Gruppe: "BRIGITTE BE GREEN will unterhalten, inspirieren, beraten und vor allen Dingen, Interesse am Thema Nachhaltigkeit wecken. Wir wollen zeigen, wie sich ein nachhaltiger Lebensstil ohne großen Aufwand in den Alltag integrieren lässt."



"Gleichzeitig wollen wir mit dem Heft auch viele neue Leser*innen erreichen", sagen Alexandra Zykunov (34) und Daniela Stohn (46), die die Idee und das Heft entwickelt haben. "Deshalb kommen sowohl auf dem Titel als auch im Magazin bekannte Online-Aktivisten und 'Greeninfluencer' zu Wort, die von ihrem Alltag berichten und ihre Forderungen an die Politik und Wirtschaft stellen."



BRIGITTE BE GREEN erscheint zum Copypreis von 5,90 Euro mit einer Druckauflage von 120.000 Exemplaren und zwei Ausgaben im Jahr. Die zweite Ausgabe erscheint am 25. März 2020. Einblicke in die Redaktion hinter BRIGITTE BE GREEN und viele Tipps gibt es auf Instagram unter @brigitte_be_green.



