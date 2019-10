Hamburg (ots) - Nach einigen Umwegen ist Schauspielerin Désirée Nosbusch, 54, inzwischen mit sich im Reinen. "Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich die ganze Zeit über eine Blumenwiese hüpfe. Es lohnt sich, dranzubleiben und an seinen Traum zu glauben, auch wenn ihn dir andere manchmal ausreden wollen", sagt sie im Interview mit GALA (Heft 42/2019, ab morgen im Handel). Beruflich feierte sie mit der Erfolgsserie "Bad Banks" ein großes Comeback, privat ist sie seit vorigem Jahr in zweiter Ehe glücklich. "Ich war viele Jahre mit mir im Unreinen", so Nosbusch. "Ich habe mich oft als nicht gut genug, nicht schön genug, nicht intelligent genug empfunden." Was ihr heute wichtig ist: "Ich möchte meiner Tochter vorleben, dass es etwas Schönes sein kann, in Würde zu altern."



Ab 24. Oktober ist Désirée Nosbusch in der neuen ARD-Reihe "Der Irland-Krimi" als Polizeipsychologin zu sehen.



