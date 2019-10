Man werde schon bald Massnahmen zur Aufstockung des Angebots an Liquidität auf den Weg bringen, sagte Powell im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz in Denver.Denver - US-Notenbankpräsident Jerome Powell will mit dem Kauf von Wertpapieren gegen die Spannungen auf dem US-Geldmarkt vorgehen und hat ausserdem eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr signalisiert. Man werde schon bald Massnahmen zur Aufstockung des Angebots an Liquidität auf den Weg bringen, sagte Powell im Rahmen einer Wirtschaftskonferenz in Denver. Der Notenbankchef deutete in...

Den vollständigen Artikel lesen ...