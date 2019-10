Clinuvel-Aktionäre (WKN: A0JEGY) feiern die US-Zulassung des Medikaments Scenesse gegen eine seltene Hauterkrankung, die zu extremer Lichtempflichkeit führt. Die Aktie kann nun eine Kursrallye von +1.500% über die letzten Jahre verbuchen.

Nutzer unseres kostenlosen Live Chats hatten die Clinuvel-Aktie seit Jahren auf dem Schirm und intensiv begleitet. Nach unserem Bericht zum Jahresanfang hatten glücklicherweise auch nicht wenige den Wert im Depot: In Folge der gestern Abend vermeldeten US-Zulassung des Medikaments Scenesse explodiert das Papier allein heute um mehr als +50%. In den letzten sechs Jahren verzeichnete Clinuvel eine Performance von sagenhaften +1.500%.

Clinuvel plant nun den Rollout von Scenesse in US-Krankenhäusern. Das in anderen Regionen schon zugelassene Medikament soll weltweit zum gleichen Jahrestherapiepreis vertrieben werden. In Deutschland sind es durchschnittlich rund 70.000 Euro.

Clinuvel Milliarden Wert - Catabasis noch nicht

Die australische Clinuvel kommt mittlerweile auf eine Bewertung von umgerechnet 1,54 Milliarden US-Dollar. Das Umsatzpotenzial für Scenesse in den USA wird auf 350 Millionen Dollar beziffert. Damist ist das Unternehmen nun ausreichend fair bewertet und clevere Investoren suchen nach Aktien, die da stehen, wo Clinuvel vor wenigen Jahren stand.

Catabasis Pharmaceuticals (WKN: A2PBC0) hat die Aussicht, mit seinem Medikamentenkandidaten Edasalonexent die neue Standardtherapie zur Behandlung der tödlichen Kinderkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) zu stellen.

Nach überragenden Studienergebnissen - sowohl in Sachen Effektivität ...

