FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz moderater Zugewinne im frühen Handel am Mittwoch an den europäischen Börsen ist im Handel von vorsichtiger Zurückhaltung die Rede. Grund ist die wieder dominierende Skepsis, was die Erfolgsaussichten der anstehenden US-chinesischen Handelsgespräche betrifft; daneben aber auch die Sorge vor einem ungeregelten Brexit. Ein Brexit-Abkommen vor dem Austrittstermin 31. Oktober gilt mittlerweile als kaum noch machbar.

Die Handelsgespräche sollen derweil am Donnerstag auf hochrangiger Ebene fortgesetzt werden. Im Vorfeld scheint die Stimmung angespannt. Mit neuen Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und zusätzlich Visa-Restriktionen gegen Einzelpersonen habe US-Präsident Trump den "Spieleinsatz" erhöht, heißt es im Handel. Das chinesische Handelsministerium reagierte darauf mit der Ankündigung, "alle notwendigen Maßnahmen" zu ergreifen, um die chinesischen Interessen zu verteidigen.

Nach dem deutlichen Minus am Vortag gewinnt der DAX 0,4 Prozent auf 12.022 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 3.445 nach oben. Am Devisenmarkt kann sich das Pfund, das am Dienstag deutlicher nachgegeben hatte, leicht erholen und kostet 1,2231 Dollar.

Das Pfund sei zwar schwach, aber nicht schwach genug, als dass der Markt auf einen No-Deal-Brexit setze, so die Analysten der Commerzbank. Das dürfte daran liegen, dass der Markt auf eine weitere Verschiebung des Brexit-Termins setze.

Ölsektor mit Geschäftszahlen im Blick

Verkauft werden einige Titel aus dem Raffinerie- und Ölsektor. OMV verlieren nach Vorlage des Zwischenbericht 1,9 Prozent. Hier wird der Rückgang der Raffineriemarge kritisiert. Bei der spanischen Repsol geht es nach dem Zwischenbericht um 0,6 Prozent nach unten. Auch hier wird die Marge kritisch beäugt. Beide Raffineriebetreiber hatten allerdings im Sommer eine Rally hingelegt, so dass die Einbußen auch als Gewinnmitnahmen gesehen werden könnten, sagt ein Händler. Schlecht seien die Zahlen nämlich nicht.

Tom Tailor notieren kaum verändert. Am Vorabend hatte das Modehaus mitgeteilt, dass mit dem Vorstands- und dem Finanzchef Gespräche über ein vorzeitiges Ausscheiden geführt werden. Im Handel sorgt das für Spekulationen, dass die bis Ende Oktober laufende Brückenfinanzierung in Gefahr sein könnte, aber auch, dass möglicherweise eine Übernahme durch den Mehrheitsaktionär Fosun bevorstehen könnte.

Ausführlichen Zahlen von CropEnergies für das zweite Quartal kommen gut an, der Kurs liegt rund 2,6 Prozent im Plus. Der Umsatz der Südzucker-Tochter stieg auf 245 nach 201 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Unternehmensangaben ist das der höchste Umsatz der Geschichte. Der Gewinn zog noch stärker an auf 28,6 nach 9,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Weder die Aussicht auf ein Aktienrückkaufprogramm noch eine kräftige Kurszielanhebung auf 270 Euro kann das Wirecard-Papier stützen - die Aktie verliert 0,6 Prozent. Über das Rückkaufprogramm denke das Unternehmen schon länger nach, ohne dass bislang etwas gekommen sei, so Beobachter.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.447,32 0,42 14,56 14,86 Stoxx-50 3.148,19 0,28 8,82 14,06 DAX 12.035,22 0,54 65,02 13,98 MDAX 25.169,74 -0,02 -5,68 16,59 TecDAX 2.697,69 0,07 1,85 10,10 SDAX 10.842,55 0,05 5,05 14,02 FTSE 7.167,66 0,34 24,51 6,17 CAC 5.475,41 0,34 18,79 15,74 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,58 0,02 -0,82 US-Zehnjahresrendite 1,54 0,01 -1,14 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0982 +0,24% 1,0957 1,0950 -4,2% EUR/JPY 117,80 +0,41% 117,46 117,30 -6,3% EUR/CHF 1,0900 +0,19% 1,0893 1,0882 -3,2% EUR/GBP 0,8975 +0,11% 0,8980 0,8969 -0,3% USD/JPY 107,26 +0,17% 107,20 107,11 -2,2% GBP/USD 1,2235 +0,12% 1,2202 1,2208 -4,1% USD/CNY 7,1378 -0,09% 7,143 7,1428 +3,8% Bitcoin BTC/USD 8.144,75 -0,21% 8.145,25 8.210,75 +120,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,49 52,63 -0,3% -0,14 +8,9% Brent/ICE 58,09 58,24 -0,3% -0,15 +4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.508,01 1.505,51 +0,2% +2,50 +17,6% Silber (Spot) 17,86 17,74 +0,7% +0,12 +15,3% Platin (Spot) 891,25 889,49 +0,2% +1,76 +11,9% Kupfer-Future 2,57 2,57 +0,2% +0,00 -3,0%

October 09, 2019 03:52 ET (07:52 GMT)

