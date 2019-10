Berlin (ots) - Ganz großes Kino: Ob "Fast & Furious"-Flitzer, James-Bond-Luxuskarosse oder "Driving Miss Daisy"-Schlitten, das Internet-Autohaus Carneoo macht mit neuem Web-Portal, 360°-Animationen und einer simplen Benutzerführung den Autokauf via PC, Tablet und Smartphone zum modernen Einkaufserlebnis.



Lust auf Auto? - Unter www.carneoo.de finden User ein breites Neuwagenangebot aller gängigen Automarken und entsprechenden Modellvarianten zu Top-Konditionen. Das Internet-Autohaus wartet mit einem komplett überarbeiteten Web-Portal auf, das die Fahrzeug-Konfiguration vereinfacht und mit hilfreichen Features wie stimmige 360°-Animationen zum Erlebnis macht. Noch nie war es einfacher und entspannter, sein Wunschauto am PC, Tablet oder via Smartphone zusammenzustellen. Sein Fahrzeug erhält man bei Carneoo wie immer zum bestmöglichen Preis, wobei das Web-Portal transparent über die Höhe des jeweiligen Sparpotenzials informiert.



Persönliche Carneoo-Beratung



Maschinen können zwar vieles, aber noch nicht alles. Darum nimmt das Carneoo-Team jede Kundenbestellung entgegen und berät die Interessentin oder den Interessenten persönlich: "Immer mehr Leute wollen nicht mehr lange auf ihr Wunschauto warten, sondern möglichst schnell einen Neuwagen zum Bestpreis erwerben", sagt die Carneoo-Geschäftsführerin Nadine Große. Je nach Kundenpräferenz erfolgt die Auslieferung direkt beim Hersteller oder beim zertifizierten Autohaus - selbst eine direkte Lieferung vor die eigene Haustüre macht Carneoo möglich. Der Erfolg gibt Carneoo recht. So haben seit 2008 schon zehntausende Kunden von diesem zeitgemäßen Weg zum preisgünstigen Neuwagen profitiert: Ein Happyend à la Hollywood.



Über Carneoo:



Carneoo.de ist die führende unabhängige Neuwagenvermittlungs-Plattform im Internet und schafft bundesweite Preistransparenz im Neuwagenmarkt. Zusätzlich kann der User interessante Finanzierungs- und Leasingangebote abrufen und hat Zugriff auf die gängigsten Marken und Modelle in Deutschland. Die Nutzung des Online-Portals ist für Interessierte kosten- und gebührenfrei.



