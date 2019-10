Herr Rixen, wie laufen die Geschäfte? Herbert Rixen: Wir sehen natürlich momentan einen großen Umbruch in der ganzen Branche sowie eine gewisse Verunsicherung, aber generell laufen die Geschäfte bei uns gut. Über die letzten Jahre sind wir kontinuierlich gewachsen und konnten das gut managen. Auch die Aussichten für die nächsten Jahre sind gut. Als inhabergeführtes Unternehmen hat Yazaki - mit über 300.000 Mitarbeitern weltweit - die Möglichkeit, längerfristig zu planen und sich mit langem Atem und globaler Vorgehensweise auf Änderungen vorzubereiten. Wohin geht der Trend bei den Leitungssätzen? Herbert Rixen: Bei Kabelbäumen gibt es zwei bestimmende Trends: Ein Thema ist das autonome Fahren, das andere die Elektromobilität. Die Elektromobilität bringt hohe Spannungen, hohe Ströme sowie besondere Anforderungen an die Abschirmung und die Absicherung mit sich. In den Designs für die E-Mobility steht die Übertragung hoher Leistungen im Mittelpunkt, während beim autonomen Fahren die Themen Zuverlässigkeit, Redundanz und operationale Sicherheit eine erheblich stärkere Rolle spielen ...

