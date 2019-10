FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 175 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2800 (2650) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES HELICAL BAR PRICE TARGET TO 350 (320) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 210 (175) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 925 (900) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 3300 (3450) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESUMES ASTON MARTIN WITH 'HOLD' - TARGET 600 PENCE - FTSE INDICATED +0.29% TO 7164 (CLOSE: 7143.15) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 10 (32) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS AG BARR PRICE TARGET TO 520 (550) PENCE - 'REDUCE' - HSBC CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 885 (930) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS HALMA PRICE TARGET TO 1820 (1960) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS IMI PLC PRICE TARGET TO 1060 (1135) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 585 (685) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3130 (3250) PENCE - 'BUY' - HSBC INITIATES 4IMPRINT GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 2875 PENCE - HSBC INITIATES ASCENTIAL PLC WITH 'BUY' - TARGET 460 PENCE - HSBC INITIATES DART GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1050 PENCE - HSBC INITIATES EQUINITI WITH 'BUY' - TARGET 295 PENCE - HSBC INITIATES KEYWORDS STUDIOS WITH 'BUY' - TARGET 1700 PENCE - HSBC INITIATES RICARDO WITH 'HOLD' - TARGET 630 PENCE - HSBC INITIATES ROBERT WALTERS WITH 'BUY' - TARGET 615 PENCE - HSBC INITIATES RWS HOLDINGS PLC WITH 'HOLD' - TARGET 600 PENCE - HSBC INITIATES SAVILLS WITH 'HOLD' - TARGET 920 PENCE - HSBC INITIATES SOPHOS PLC WITH 'HOLD' - TARGET 435 PENCE - HSBC INITIATES STHREE WITH 'BUY' - TARGET 350 PENCE - HSBC RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 820 (800) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1300 (1250) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8505 (8390) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC RAISES RBS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 210 (215) PENCE - JEFFERIES CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 180 (330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES DOMINO'S PIZZA WITH 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RESUMES GREENE KING WITH 'HOLD' - TARGET 850 PENCE - JEFFERIES RESUMES JD WETHERSPOON WITH 'HOLD' - TARGET 1590 PENCE - JEFFERIES RESUMES MARSTONS WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 90 PENCE - JEFFERIES RESUMES MITCHELLS & BUTLERS WITH 'BUY' - TARGET 530 PENCE - JEFFERIES RESUMES RESTAURANT GROUP WITH 'BUY' - TARGET 170 PENCE - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 450 (485) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 2950 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 661 (591) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES HOLLYWOOD BOWL PRICE TARGET TO 270 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 1635 (1530) P - OVERWEIGHT - JPMORGAN REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 7900 P, - LIBERUM CUTS PAGE GROUP PRICE TARGET TO 470 (530) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 630 (740) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES QUILTER WITH 'BUY' - TARGET 159 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS HSBC TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT) - PRICE TARGET 540 PENCE - MORGAN STANLEY CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'UW' - PANMURE INITIATES FUTURE PLC WITH 'BUY' - TARGET 1548 PENCE - RBC CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 200 (315) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2350 (2300) PENCE - 'TOP PICK' - UBS CUTS ALFA FINANCIAL SOFTWARE TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 85 (163) PENCE - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1100 (1080) PENCE - 'NEUTRAL'



