Carsharing, also die gemeinschaftliche Nutzung eines Autos durch mehrere Personen, bringt nicht die Vorteile, die sich seine Befürworter von diesem Konzept versprechen Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Beratungsgesellschaft A.T. Kearney. Deren Verfasser urteilen zusammenfassend, dass "der Hype" um Carsharing derzeit nicht gerechtfertigt sei. Denn in Deutschland gebe es bislang gerade einmal vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...