BERLIN (Dow Jones)--Patienten sollen freien Zugang zu allen Krankenkassen erhalten und auch leichter wechseln können. Das sieht das sogenannte Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz vor, den das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen hat. "Nicht die Kasse mit den besten Finanztricks soll gewinnen, sondern die mit dem besten Service, der besten Versorgung und dem modernsten digitalen Angebot", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) laut einer Mitteilung seines Ministeriums.

Die geplante bundesweite Öffnung der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und anderer regionaler Kassen ist jedoch nicht in dem Gesetz enthalten. Der Widerstand aus den Bundesländern gegen eine solche Reform war zu groß gewesen. Neu geregelt wird der Finanzausgleich zwischen den Krankenkassen. Auch sollen die Prüfkompetenzen des Bundesversicherungsamtes gestärkt, Unterlassungsansprüche und Rechtsschutzmöglichkeiten der Krankenkassen untereinander ausgeweitet werden.

Um in den Jahren 2018 und 2019 Tarifsteigerungen in der Pflege zu finanzieren, sollen die Krankenhäuser im kommenden Jahr einmalig 250 Millionen Euro erhalten. Das Gesetz soll voraussichtlich im Frühjahr 2020 in Kraft treten.

