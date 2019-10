Hamburg (ots) - GEOLINO, Deutschlands größtes Wissensmagazin für Kinder, und Inception XR starten eine einzigartige neue App, in der die Inhalte mit Augmented Reality (AR) dreidimensional erlebbar werden: die GEOLINO-App. Ab sofort sind einige Inhalte des Magazins mit AR ausgestattet und werden auf neue Art zum Leben erweckt. GEOLINO ist das erste Kindermagazin, das Augmented Reality (AR) in einer App einsetzt. Entwickelt wurde das AR-Angebot von GEOLINO in Kooperation mit Inception XR, einem führenden XR-Content-Netzwerk, an dem die RTL-Gruppe beteiligt ist.



Mit der neuen GEOLINO-App wird die Welt für die jungen Leser*innen noch zugänglicher, attraktiver und informativer: Die innovative App ist eine Kombination aus der digitalen Ausgabe des vierwöchentlich erscheinenden Heftes, ergänzt um AR-Erlebnisse in Form von 3D-Animationen von Tieren oder Gegenständen, die sich über die Kamera des Tablets oder Smartphones in die Umgebung projizieren lassen. Damit können die GEOLINO-Leser*innen die Mondlandung auf dem eigenen Küchentisch miterleben, gefährliche Panther beim Jagen im eigenen Wohnzimmer beobachten oder einen lebensgroßen Flamingo durch das Kinderzimmer spazieren lassen und dabei spielerisch etwas über die große weite Welt lernen. Ergänzt wird das Angebot durch interaktive Spiele und spannende Quizfragen.



Rosa Wetscher, Redaktionsleiterin G+J Familienredaktion: "Kinder sind digital affin und lieben interaktive Angebote, die sich intuitiv erfahren lassen. Mit der neuen GEOLINO-App können sie ab sofort alle Hefte auf dem Handy oder dem Tablet digital lesen und bekommen die coolen, animierten Zusatzinhalte dazu."



Benny Arbel, CEO Inception: "Als wir mit GEOLINO ins Gespräch kamen, haben wir sofort das Potenzial erkannt, das in der Einführung der AR-Technologie für Kinderzeitschriften steckt. Wir sind begeistert von dieser neuen Partnerschaft und freuen uns sehr, dieses einzigartige AR-Angebot herauszubringen, das viele wunderbare Möglichkeiten bietet, traditionelle 2D-Inhalte zu ergänzen und ein besonderes Leseerlebnis zu schaffen."



Bernd Hellermann, Geschäftsführer G+J Digital Media und Editorial Director Community of Interest Family: "Wir bei Gruner + Jahr wollen der innovativste und kreativste Verlag sein. Mit der neuen, in Deutschland bislang einzigartigen App, unterstreichen wir diesen Anspruch und wollen uns den noch recht jungen AR-Markt im Kindersegment erschließen. Bei diesem Vorhaben freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit den Kolleginnen und Kollegen von Inception, mit denen wir sehr viel Know-how und Erfahrung in diesem Bereich an unserer Seite wissen."



Die GEOLINO-App ist auf allen AR-fähigen iOS-Endgeräten nutzbar und ab sofort im App Store zum Download verfügbar. Ein GEOLINO-Abo mit AR kostet ab 4,49 Euro (www.geolino.de/app), bestehende Abonnements lassen sich ab 1,99 Euro upgraden. Zusätzlich steht die GEOLINO-Ausgabe 4/2019 mit den zugehörigen AR-Erlebnissen zum Testen kostenlos zur Verfügung. Eine Android-Version der App ist bereits in der Entwicklung und wird bald folgen.



Über GEOLINO:



GEOLINO ist das Kindermagazin von GEO. Das Wissensmagazin für Jungen und Mädchen von 8 bis 14 Jahren entsteht in Zusammenarbeit mit UNICEF. Das Themenspektrum von GEOLINO kennt kaum Grenzen, es reicht vom Zellkern bis zum Weltall, von Indianerkindern im Dschungel Amazoniens bis zu abenteuerlichen Expeditionen ins Eis der Arktis. Das GEOLINO-Konzept setzt auf die Balance von Wissensvermittlung und Spaß. Es nimmt Kinder ernst, ohne lehrbuchhaft zu wirken. GEOLINO steht seit über 20 Jahren für einzigartigen Kinderjournalismus.



Über Inception:



Inception XR ist ein führendes Immersive (VR/AR) Content-Netzwerk der nächsten Generation, das mehrere XR-Lösungen auf den Markt gebracht hat, darunter die Inception VR Entertainment App und Bookful AR. Inception XR kombiniert einzigartige proprietäre Technologie, ein erstklassiges Kreativstudio und plattformübergreifende Endbenutzeranwendungen. Inception XR hat von der RTL Group eine strategische Beteiligung erhalten und ist der VR/AR-Bereich der Gruppe. Bookful, lanciert im November 2018, brachte Inception XR fest in den AR-Raum und schuf ein magisches, spielerisches Universum, das Bücher in der erweiterten Realität für Kinder zum Leben erweckt. Das ursprüngliche Produkt von Inception, die plattformübergreifende VR-App, wurde im Oktober 2016 eingeführt und hat mehr als eine Million Nutzer.



