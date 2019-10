Dass bei Thyssenkrupp Jobs im großen Stil wegfallen werden, war schon unter dem mittlerweile geschassten Chef Kerkhoff klar. Nun bereitet auch die Nachfolgerin die Belegschaft auf einen "signifikanten Stellenabbau" vor.

Gut eine Woche nach ihrem Amtsantritt hat die neue Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz zunächst den Top-Managern und dann allen Mitarbeitern des Konzerns einen ersten Eindruck geben, wohin die Reise des angeschlagenen Traditionskonzerns gehen wird und dabei die Thyssenkrupp-Belegschaft auf harte Einschnitte eingeschworen. "Zur Wahrheit gehört, dass es in einigen Bereichen nicht ohne signifikanten Stellenabbau gehen wird", schrieb Merz in einem am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Brief des Vorstands an die Mitarbeiter. Zahlen nannte sie nicht. Bei dem geplanten Konzernumbau gehe es darum, die Geschäfte zu stärken. "Es geht nicht um einen Ausverkauf." Merz hatte am Dienstag vor 150 Führungskräften ihre Pläne für den Mischkonzern mit 160.000 Mitarbeitern präsentiert. Thyssenkrupp wollte sich dazu nicht äußern.

Schon Merz' geschasster Vorgänger Guido Kerkhoff hatte angekündigt, binnen drei Jahren 6000 Jobs zu streichen, davon ...

