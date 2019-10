China ist laut einem Insider weiterhin offen für ein teilweises Handelsabkommen mit den USA. Die Führung könnte trotz der jüngsten Spannungen einem partiellen Abkommen zustimmen, um so den Schaden für die chinesische Volkswirtschaft einzugrenzen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich auf eine namentlich nicht genannte Quelle, die mit den Handelsgesprächen vertraut sei. Für ein umfassendes Handelsabkommen, das den Handelskonflikt beenden könnte, hätten sich die Gesprächsteilnehmer hingegen wenig optimistisch gezeigt.

China sei allerdings nur zu einem teilweisen Abkommen bereit, so lange die US-Regierung unter Präsident Donald Trump keine weiteren Strafzölle auf chinesische Waren erhebe, hieß es weiter. Dies beziehe sich auch auf die bereits angekündigten neuen Zölle, die im Oktober und im Dezember in Kraft treten sollen. Im Gegenzug sei Peking unter anderem zum Kauf von US-Agrarprodukten bereit, berichtete Bloomberg weiter ohne nähere Details zu nennen.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefern sich seit mehr als einem Jahr eine erbitterte Handelsauseinandersetzung, die zu einem Abflauen der Weltwirtschaft geführt hat. Ende der Woche soll es neue Handelsgespräche zwischen beiden Seiten in Washington geben.

Zuletzt wurde der Gesprächsauftakt aber von neuen Spannungen überschattet, nachdem die US-Regierung Visa-Restriktionen gegen Vertreter der chinesischen Regierung und der Kommunistischen Partei verhängt sowie 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt hatte./jkr/mf/jha/

China is still open to agreeing a partial trade deal with the U.S., an official with direct knowledge of the talks said, signaling that Beijing is focused on limiting the damage to the world's second-largest economy.

Negotiators heading to Washington for talks starting Thursday aren't optimistic about securing a broad agreement that would end the trade war between the two nations for good, said the official, who asked not to be named as the discussions are private.

But China would accept a limited deal as long as no more tariffs are imposed by President Donald Trump, including two rounds of higher duties set to take effect this month and in December, the official said. In return, Beijing would offer non-core concessions like purchases of agricultural products without giving in on major sticking points, the official said, without offering further details.

AXC0132 2019-10-09/12:04