Der Einmarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien wird seit Tagen erwartet. Die Kurden rufen ihre Kämpfer zu einer Generalmobilmachung auf.

Die kurdisch geführte zivile Verwaltung in Nordsyrien hat angesichts eines erwarteten Einmarsches der Türkei zu einer Generalmobilmachung im Grenzgebiet aufgerufen. "Wir rufen unser Volk aus allen ethnischen Gruppen auf, sich in die Gebiete an der Grenze zur Türkei zu bewegen, um Widerstand während dieser sensiblen historischen Zeit zu leisten", teilte die autonome Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien mit.

Sie rief die internationale Gemeinschaft auf, Verantwortung zu übernehmen, da "eine humanitäre Katastrophe über unser Volk hereinbrechen könnte".

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag überraschend verkündet, dass amerikanische Soldaten aus der Grenzregion abgezogen werden sollten. Dadurch wird ein türkischer Einmarsch in Syrien ermöglicht. Kritiker und die Kurden selbst werfen Trump vor, Verbündete im Stich zu lassen. Trump drohte der Türkei mit ...

