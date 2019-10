Hamburg (ots) - Die "NDR Talk Show" feiert mit der Sendung am Freitag, 11. Oktober, 22.00 Uhr ihren 40. Geburtstag. Ein Stück weit angekommen und gleichzeitig neugierig auf das, was noch kommt. Wichtige Lebensstufen anvisiert und absolviert. Fest verankert und in der Blüte des Lebens - ein Résumé zum 40. Die "NDR Talk Show" begeht an diesem Freitag mit rund 20 Gästen in 150 Minuten ihr Jubiläum. 40 Jahre, in denen am runden Tisch einiges mitgemacht, durchgemacht und am Ende weggelacht wurde - es ist die Erfolgsgeschichte des guten Gesprächs, die bis heute Bestand hat.



Die "NDR Talk Show" verspricht zu ihrem Geburtstag beste Unterhaltung(en), was auch für NDR Intendant Lutz Marmor ihre Beliebtheit über Generationen ausmacht: "40 Jahre NDR Talk Show - das ist großartig. Die Show steht für echte Begegnungen, direkte Gespräche über die Facetten des Lebens. Ankommen und Aufbruch, mitten im Leben stehend und bereit, den nächsten Schritt zu gehen - das macht die NDR Talk Show aus. Der große Zuschauerzuspruch zur Premiere der 'NDR Talk Show' am Dienstagabend im Ersten hat noch einmal ihre ungebrochene Beliebtheit weit über Norddeutschland hinaus gezeigt. Gratulation an das gesamte Team."



In der Jubiläumssendung führen die Gastgeber Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt Gespräche u. a. mit den Showgrößen Alice und Ellen Kessler, der Schauspielerin Katharina Thalbach und dem Kabarettisten Wolfgang Trepper. An unvergessene Anekdoten aus 40 Jahren "NDR Talk Show"-Geschichte erinnern außerdem die Moderatoren Alida Gundlach, Dagmar Berghoff und Carlo von Tiedemann.



Für magische Momente wird das Zauberer-Duo Ehrlich Brothers sorgen, mit Worten verzaubert Poetry Slammerin Mona Harry ihr Publikum. Die Comedians Atze Schröder und Konrad Stöckel, fast können sie als Stammgäste der Sendung bezeichnet werden, streuen die Prise ihres ganz eigenen Humors mit ein.



Mit 40 Jahren ist die "NDR Talk Show" auch aktuell über die Grenzen Norddeutschlands hinaus beliebt. Das hat der Auftakt der "NDR Talk Show" am 24. September im Ersten erfolgreich bestätigt, bei der die Sendung einen Marktanteil von 11,6 Prozent erzielen konnte. Am Dienstag, 5. November, folgt hier die nächste Ausgabe.



Weitere Informationen zur Sendung unter www.NDR.de/talkshow



