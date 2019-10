(shareribs.com) Chicago 09.10.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel teils deutlich fester. Vor allem Weizen konnte zulegen, aber auch die Sojabohnen und Mais zogen an. Dezember-Mais stieg um 8,75 Cents auf 3,9575 USD/Scheffel. Das Wetter in den USA hat die Maispreise am Dienstag nach oben getrieben. Die Marktteilnehmer fürchten, dass die kommenden Stürme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...