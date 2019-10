IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.: Auryn beginnt Arbeiten auf Curibaya in Süd-Peru

Vancouver, Kanada - 9. Oktober 2019 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=5JVzSppLu9Eist=PLBpDlKjdv3yoWEe8WGEU 2dq8ikvb5EJ4lndex=2=1s) freut sich, bekannt zu geben, dass sie mit den Arbeiten auf ihrem zu 100% eigenen Curibaya-Projekt in der Provinz Tacna in Südperu begonnen haben (Abbildung 1).

Das Unternehmen modernisiert derzeit den bestehenden Straßenzugang zum Projekt und plant die Durchführung von geologischen und Veränderungskartierungen sowie eines Gesteins-probenprogramms, um die epithermalen und porphyrischen Mineralisierungsstile zu definieren, die durch historische Arbeiten skizziert wurden. Dieses Programm konzentriert sich auf die neu erworbenen Konzessionen Sambalay und Salvador, bei denen in der Vergangenheit bis zu 13,5 % Kupfer, 23,6 g/t Gold und 14.180 g/t Silber in einem 2 Kilometer langen und 3,3 Kilometer langen Quarz-Sericit-Pyrit-Alterationssystem entnommen wurden (Abbildung 2).

Nach Abschluss dieser ersten Phase der Exploration wird Auryn eine zweite Phase einleiten, die aus bodengebundener Magnetik und geophysikalischen Untersuchungen mit induzierter Polarisation über die Hauptveränderungszone besteht. Auryn erwartet, im ersten Quartal 2020 eine Bohrgenehmigung für Curibaya zu beantragen, mit dem Ziel, das erste Bohrprogramm auf dem Grundstück im vierten Quartal 2020 durchzuführen.

Kommentar von Ivan Bebek, Executive Chairman & Director:

"Wir freuen uns sehr, das Curibaya-Projekt voranzutreiben, da es eine weitere außergewöhnliche Explorationsmöglichkeit für Edel- und Industriemetalle darstellt. Das Projekt liegt in einem Gürtel, in dem sich Weltklasse-Minen befinden und die historische Probenahme in Curibaya zeigt, dass es an der Oberfläche erhebliche Mengen an hochwertigem Silber, Gold und Kupfer enthält.

"In diesem Jahr haben wir bedeutende Fortschritte beim Aufbau und der Weiterentwicklung unseres peruanischen Portfolios durch Akquisitionen, Gemeindeprogramme, Oberflächenerkundung und Genehmigungen gemacht. Diese Vorarbeit bildet die Grundlage für 2020, wenn wir davon ausgehen können, dass Sombrero und Curibaya nacheinander gebohrt wird, was kontinuierliche Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen schafft."

Abbildung 1: Veranschaulicht Position des Curibaya-Projekts in Bezug auf die großen Kupferporphyr-Minen im Süden Perus.

Abbildung 2: Veranschaulicht das Änderungszentrum innerhalb der Konzessionen Sambalay und Salvador sowie die Oberflächengesteinsproben aus den Zonen Aqua del Milagro, Mina Tapial und Sambalay Chico.

Michael Henrichsen (Chief Operating Officer), P.Geo. ist die QP, die die Verantwortung für die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung übernimmt.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATES VON AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Exekutiver Chairman und Direktor

Für weitere Informationen über Auryn Resources Inc. kontaktieren Sie bitte Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertes, gut finanziertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Suche und Förderung von weltweit bedeutenden Edel- und Basismetall-Lagerstätten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen Portfolioansatz für den Erwerb von Vermögenswerten und verfügt über sieben Projekte, darunter zwei Flaggschiffe: das hochwertige Goldprojekt Committee Bay in Nunavut und das Kupfer-Gold-Projekt Sombrero im Süden Perus. Die technischen und Management-Teams von Auryn verfügen über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Monetarisierung von Vermögenswerten für alle Beteiligten und die lokalen Gemeinschaften, in denen sie tätig sind. Auryn verpflichtet sich zu höchsten Standards in Bezug auf Corporate Governance und Nachhaltigkeit.

Über Curibaya

Auryn erwarb 2015 100% der Anteile am Grundstück Curibaya und 2019 an den angrenzenden Konzessionen Sambalay und Salvador, die zusammen etwa 11.000 Hektar umfassen. Das Curibaya-Projekt umfasst die regionale Störungszone Incapuquio und Nebenstrukturen, die als eine der grundlegenden Kontrollen für epithermale und porphyrische Mineralisierungsstile in der Region interpretiert werden.

Historische Greifproben - Sambalay und Salvador

Die historischen Greifproben auf Sambalay und Salvador wurden von Teck (2010-2011), Compania de Exploraciones Orion SAC (2010-2011) und Wild Acre Metals (2012-2013) gesammelt. Auryn hat keine Due Diligence-Prüfung durchgeführt, um festzustellen, ob bei der Entnahme dieser Proben geeignete QA/QC-Protokolle eingehalten wurden, und kann auch nicht deren Genauigkeit oder Wiederholbarkeit bestätigen.

Zukunftsorientierte Informationen und zusätzliche Sicherheitshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden können. Zukunftsgerichtete Informationen sind Informationen, die implizite zukünftige Performance- und/oder Prognoseinformationen beinhalten, einschließlich Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerb und dem Eigentum an Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich (positiv oder negativ) von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresinformationsblatt des Unternehmens und in den MD&A für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden kontinuierlichen Offenlegungsanträgen bei den kanadischen Wertpapierverwaltungen unter www.sedar.com und in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 40-F bei der United States Securities and Exchange Commission, die unter www.sec.gov verfügbar ist.

Haftungsausschluss

Toronto Stock Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

