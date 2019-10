voestalpine-Umweltmanager über Wasserstoff. Acht Stunden "Dekarbonisierung in der Industrie" am 8.10.19 waren sehr anstrengend, aber auch sehr interessant. Ich sage es gleich: Gefühlte 75% der Veranstaltung drehten sich um die voestalpine AG. Offenbar ist die voestalpine AG das Paradebeispiel für "Industrie in Österreich". Und wenn ich mich an den Ratschlag einer Klimaforscherin vor einiger Zeit erinnere, die zur Lösung des Klimaproblems die Schließung der voestalpine vorgeschlagen hat, kann ich nachempfinden, was die Öffentlichkeit sich unter "Industrie" vorstellt. Lassen wir im ersten Vortrag einmal Johann Prammer, den Leiter des Strategischen Umweltmanagements der voestalpine AG, zu Wort kommen: Mehr an CO2-Einsparung gehe nicht mit den ...

