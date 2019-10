BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat Berichte zurückgewiesen, eine neue Haltung zum Streit um den Austritt Großbritanniens aus der EU zu haben. "Wir haben keine neue Position zum Brexit", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Die Bundesregierung wird sich bis zum letzten möglichen Zeitpunkt um eine Lösung bemühen." Ziel sei weiterhin ein geordneter Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU. Ein "No Deal" wäre für alle Beteiligten das schlechteste Szenario, so Seibert.

Britische Medien hatten aus dem Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Dienstagmorgen zitiert. Demnach habe Merkel bei dem Gespräch darauf bestanden, dass Nordirland unbefristet eng an das EU-Land Irland angebunden bleiben müsse. Seibert wollte dies nicht bestätigen und verwies auf die Vertraulichkeit des Telefonats. Es würden aber weiterhin die bisherigen Kriterien gelten, wonach "die Integrität des EU-Binnenmarktes bewahrt und das Karfreitagsabkommen, dass den Frieden in Nordirland gebracht hat, bleiben muss", so der Regierungssprecher.

