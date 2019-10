Vernetzte Geräte verbreiten sich im Markt: Überwachungskameras werden über das Internet angesteuert. Kaffeeautomaten senden Wartungsinformationen an den Hersteller. Intelligente Thermostate erlauben die Fernsteuerung per App für Mobilgeräte. Zusammen bilden solche und ähnliche Geräte das sogenannte Internet der Dinge (Internet of Things, IoT).

Geräte im IoT besitzen umfangreiche Funktionalität. Neben dem Betriebssystem sind oft Netzwerkfunktionen, kryptografische Routinen bis hin zum eingebetteten Webserver vorhanden.

Sicherheit der Software-Lieferkette berücksichtigen

Die Vernetzung dient dem Nutzerkomfort, erzeugt aber auch neue Sicherheitsrisiken. Bei vernetzten Geräten ist die größte Gefahr nicht mehr der Stromschlag durch schlechte Isolation, sondern ein Cyberangriff durch Software-Fehler. Deshalb müssen Hersteller neben der Produktsicherheit auch Software- und Zugriffssicherheit beachten. Zum einen gibt es mögliche Sicherheitslücken in den genutzten Software-Modulen, zum anderen entstehen neue Sicherheitsrisiken durch Hackerangriffe.

Die Unternehmen müssen ihre Geräte in ähnlicher Form absichern wie für Computer üblich. Dabei erstreckt sich diese Sicherheit auf Hardware und Software aus der gesamten Lieferkette. Die meisten Hersteller setzen zwangsläufig Software-Module von Drittanbietern ein, da es aufgrund der zunehmenden Software-Komplexität nicht mehr möglich ist, alles selbst zu entwickeln. So überträgt sich die Verantwortung für die Absicherung der Module auf den Gerätehersteller.

Er muss garantieren, ...

