Mikromechanische Druckmesszellen auf Siliziumbasis (MEMS; Bild 1) haben längst die mechanischen Messaufnehmer mit elastischen Membranen verdrängt und sich etwa in der Belüftungstechnik (HVAC) sowie in der Medizintechnik millionenfach bewährt. Da die Fertigung von Druckmesszellen auf Siliziumbasis mit den Methoden der Halbleiterindustrie und teilweise auf Produktionslinien der Chipindustrie erfolgt, genügen sie in Bezug auf Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit den hohen Ansprüchen, durch die sich integrierte Schaltungen (IC) auszeichnen. Die Hersteller produzieren sie in Batch-Prozessen auf Siliziumscheiben (Wafer; Bild 2), wobei sich auf einem Wafer mehrere tausend Messzellen (Dies) befinden können. Ein letzter Prozessschritt vereinzelt die Messzellen, die das zentrale Element eines Drucksensors bilden.

Alle mikromechanischen Silizium-Druckmesszellen (Bild 1 und 3) haben als druckempfindliches Element eine dünne Membran, die bei klassischen Messzellen anisotrop in einer KOH-Lösung aus dem Siliziumkörper ausgeätzt wird. Verschiedene Integrationstechnologien bauen an geeigneten Stellen auf der Oberfläche der Messzellen Fremdatome in den Siliziumkristall, sodass Zonen mit geänderter Leitfähigkeit entstehen. Sobald ein Über-/Unterdruck auf die Membran einwirkt, verändert sich ...

