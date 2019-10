Viel Kritik am Klimapaket von Opposition und Verbänden

BERLIN - Das vom Bundeskabinett gebilligte Klimapaket stößt bei der Opposition im Bundestag auf breite Kritik. Auch Umweltorganisationen sind enttäuscht. Kommunalverbände sehen Licht und Schatten.

Verband: Unwetter verursachten Schaden von 3,1 Milliarden Euro

BERLIN - Hagel, Stürme und Überschwemmungen haben in Deutschland im vergangenen Jahr nach Branchenangaben einen Versicherungsschaden von 3,1 Milliarden Euro verursacht. Damit lag die Schadenssumme leicht unter dem Niveau von 2017, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in seinem Naturgefahrenreport mitteilte. Damals war der Schaden auf rund 3,2 Milliarden Euro beziffert worden. Allein bei den Kfz-Versicherungen beliefen sich die von Sturm und Hagel angerichteten Versicherungsschäden auf insgesamt 520 Millionen Euro. Die übrige Schadenssumme verteilt sich auf die Bereiche Wohngebäude, Hausrat, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie.

ROUNDUP: Fast jeder zweite Haushalt ist ans sehr schnelle Internet angebunden

KÖLN - Wer in Deutschland im Internet surft, kann immer häufiger auf sehr schnelle Verbindungen zurückgreifen. Die Zahl der erreichbaren Gigabit-Anschlüsse werde von Anfang bis Ende dieses Jahres von 11,1 auf schätzungsweise 19 Millionen steigen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Beratungsunternehmens Dialog Consult im Auftrag des Verbandes der Anbieters von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten (VATM). Damit ist es in fast jedem zweiten der circa 42 Millionen Haushalte in Deutschland möglich, Daten in einem Tempo von einem Gigabit pro Sekunde zu übertragen.

Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Macron besuchen Airbus

PARIS/TOULOUSE - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird wenige Tage vor einer Tagung des deutsch-französischen Ministerrats mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron zusammentreffen. Macron werde Merkel am Sonntag zu einem Arbeitsessen empfangen, teilte der Élyséepalast am Mittwoch mit.

ROUNDUP: Peking wirft Apple Unterstützung der Proteste in Hongkong vor

PEKING - China erhöht den politischen Druck auf Apple . Das kommunistische Parteiorgan "Volkszeitung" warf dem iPhone-Hersteller vor, die Demonstranten in Hongkong zu unterstützen. Der US-Technologiekonzern biete eine mobile Verkehrs-Anwendung an, die den Aktivisten die Standorte der Polizei anzeige, kritisierte das Blatt am Mittwoch. Dies mache es Demonstranten leichter, sich an gewalttätigen Aktionen zu beteiligen. "Apples Zustimmung zu der App hilft natürlich den Randalierern. Was ist die tatsächliche Absicht?", schrieb das Blatt.

Streik bei Alitalia gegen unsichere Zukunft

ROM - Mit einem Streik haben Piloten und Kabinenpersonal der italienischen Fluggesellschaft Alitalia am Mittwoch gegen die unsichere Zukunft des angeschlagenen Unternehmens protestiert. Rund 200 Flüge wurden gestrichen, wie Alitalia mitteilte. Zu dem Ausstand hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete, kam es an den Flughäfen Rom-Fiumicino und Mailand-Malpensa zu keinen größeren Problemen, weil die betroffenen Passagiere meist rechtzeitig informiert waren. Während zwei Garantiephasen zwischen 05 und 10 Uhr sowie zwischen 18 und 21 Uhr durfte nicht gestreikt werden.

Tom Tailor einigt sich mit Banken und Großaktionär

HAMBURG - Die angeschlagene deutsche Modekette Tom Tailor kommt einer längerfristig gesicherten Finanzierung näher. Das Unternehmen habe sich mit seinen Konsortialbanken und dem chinesischen Mehrheitsaktionär Fosun auf eine neue Finanzierungsstruktur geeinigt, erklärte Tom Tailor am Mittwoch in Hamburg. Die Eckpunktevereinbarung mit einer Laufzeit bis Ende September 2022 sehe ein Gesamtvolumen von 365 Millionen Euro vor und solle die langfristige Finanzierung der Tom Tailor Gruppe sicherstellen. In trockenen Tüchern ist die Zusage aber noch nicht: Sie soll bis Ende Oktober finalisiert werden, hieß es.

Scheuer wegen Maut-Treffen in Kritik - Ministerium: 'nixgeheim'

BERLIN - Das Bundesverkehrsministerium ist Vorwürfen gegen Ressortchef Andreas Scheuer (CSU) entgegengetreten, Treffen mit den potenziellen Betreibern der Pkw-Maut geheimgehalten zu haben. Die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwoch) hatte berichtet, das Ministerium habe nach einem Ultimatum der Grünen am Dienstag fünf zusätzliche Gespräche der Ministeriumsspitze mit Vertretern der Mautfirmen CTS Eventim und Kapsch einräumen müssen. Sie sollen zwischen dem 3. Oktober 2018 und dem 23. Mai 2019 stattgefunden haben.

ROUNDUP/Deutsche Thomas Cook: Reisen bis Ende des Jahres abgesagt

OBERURSEL - Die Turbulenzen des deutschen Reiseveranstalters Thomas Cook treffen immer mehr Kunden. Das Unternehmen, das jüngst Insolvenz angemeldet hatte, sagte am Mittwoch Reisen bis einschließlich 31. Dezember ab, auch wenn sie bereits ganz oder teilweise bezahlt sind. Bislang galt der Reisestopp bis Ende Oktober. "Wir bedauern sehr, dass wir diese Reisen absagen müssen, können aber deren Durchführung nicht gewährleisten", sagte Stefanie Berk, Vorsitzende der Geschäftsführung in Oberursel bei Frankfurt.

-Kreise: Senvion-Chef erwartet Verkauf bis Ende der Woche

-BMW ruft in USA fast 260 000 Autos in die Werkstätten

-Opel-Chef: Werden sicherlich über China diskutieren

-BVB-Boss Watzke: Klopp-Abschied war ein Fehler, aber alternativlos

-Bundesregierung beschließt Verlängerung der Mietpreisbremse

-VW-Tochter Porsche verkauft in ersten neun Monaten mehr Autos

-EDF erwartet erneut höhere Baukosten für AKW Flamanville

-Cropenergies vervielfacht Gewinn - Ethanolpreise helfen Südzucker-Tochter

-VW-Tochter Audi verkauft im September mehr als im schwachen Vorjahresmonat

-Sunrise erhält weitere Unterstützung für UPC-Übernahme

-Wirecard legt Mittelfristziele höher - Margenbedenken belasten Aktie

-Novartis sieht Wirksamkeit von Cosentyx durch Daten aus der Praxis untermauert

-Neue Thyssenkrupp-Chefin: Kein Ausverkauf des Traditionskonzerns

-Bahn-Wettbewerber Flixtrain baut Angebot im Fernverkehr aus

-Lieferando-Mutter Takeaway wächst kräftig - Auch Deutschland operativ profitabel

-Reisebürokette Hays Travel übernimmt britische Thomas-Cook-Filialen

-Twitter nutzte Telefonnummern für personalisierte Werbung

-Kabinett soll kommende Woche Erhöhung der Kfz-Steuer beschließen

-ROUNDUP: Kartellamt gibt grünes Licht für Lekkerland-Übernahme durch Rewe°

