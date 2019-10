Alle großen Techs werden ab kommender Woche gegrillt. Wer erfolgreich mit Zahlen und Bewertungen durchkommt, ist in New York völlig offen. Die kritischen Fälle sind z. B. NETFLIX, AMAZON und DISNEY:



Bei den Streaming-Angeboten erreicht der Wettbewerb eine neue Dimension. Ab November will DISNEY in den USA seinen neuen Streaming-Dienst Disney+ starten. Innerhalb von zwei Jahren soll Disney+ dann auch in Europa und anderen Regionen der Welt verfügbar sein. Mit 6,99 $ pro Monat unterbietet der neue Dienst das Konkurrenzangebot von NETFLIX. Auch sonst kämpft DISNEY mit harten Bandagen: Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" verbannt DISNEY alle Werbespots von NETFLIX von seinen wichtigsten TV-Programmen ABC sowie den Kabelsendern FX, Freeform und Disney XD. Die DISNEY-Aktie bietet neben kontinuierlich steigenden Dividenden auch eine überzeugende Langfristperformance. Doch wo liegt der richtige Kaufkurs?



