Zu Gast in einer neuen Ausgabe "Talk am See mit Gaby Hauptmann" sind in dieser Woche unter anderem Sänger Max Mutzke, die Ravensburgerin Maria Peter, Vermisstenexperte Peter Jamin sowie Gisela Rohde, die damit kämpft, dass ihr Neffe plötzlich verschwand. Die Moderatorin spricht mit ihren Gästen über das, was den Südwesten Deutschlands bewegt hat. Eine spannende Runde teilt ihre Erfahrungen, Meinungen und besonderen Erlebnisse mit dem Publikum. Zu sehen ist die neue Folge "Talk am See mit Gaby Hauptmann" am Samstag, 12. Oktober, 21:50 Uhr im SWR Fernsehen. Aufgezeichnet wird die Sendung jeweils freitags, am Vortag.



Als funkelnder Astronaut mit magischer Stimme hat Max Mutzke Millionen TV-Zuschauern ein Sommermärchen geschenkt - privat mag es der Sänger und vierfache Familienvater aber lieber erdverbunden. Andere Stars suchen den Glamour der Großstadt, Mutzke fühlt sich hingegen dort am wohlsten, wo er aufgewachsen ist: in der Sackgasse in einem kleinen Schwarzwalddorf.



"Das ist er!" Für die Ravensburgerin Maria Peter war es Liebe auf den ersten Blick, als sie den jungen Gaststudenten Gabriel aus Indien bei einer Uni-Party das erste Mal sah. Bis zu ihrer Hochzeit nach vielen Jahren Fernbeziehung mussten sie dann aber nicht nur tausende Kilometer Distanz, sondern auch viele andere Hürden überwinden.



Einfach weg und verschwunden: Rund 100.000 Menschen werden jährlich in Deutschland als vermisst gemeldet. Die meisten tauchen innerhalb kurzer Zeit wieder auf - viele bleiben aber auch für immer verschwunden und hinterlassen bei Angehörigen tiefe Narben. Der Vermisstenexperte und Buchautor Peter Jamin berät Betroffene und hat auch schon für viele Happy Ends gesorgt.



Jeden Morgen wacht Gisela Rohde mit nur einem Gedanken auf: Wo ist Joachim? Lebt er noch? Vor 35 Jahren ist ihr damals 17-jähriger Neffe Joachim Bruckauf in Tengen im Landkreis Konstanz plötzlich verschwunden - und schnell war auch von Mord die Rede. Doch bis heute fehlt jede Spur von ihm und Gisela Rohde sagt: "Ich finde erst dann Frieden, wenn es Gewissheit gibt."



"Talk am See mit Gaby Hauptmann", Samstag, 12. Oktober 2019, 21:50 Uhr, SWR Fernsehen - weitere Folgen jeweils am Samstagabend



