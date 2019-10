BERLIN (Dow Jones)--Das erste europäische Großprojekt zur Batteriezellfertigung nimmt Form an. Die Regierung werde das Projekt um den französischen Peugeot-Hersteller PSA, dessen deutscher Tochtergesellschaft Opel und der Total-Tochter Saft am Mittwoch formell bei der Europäischen Kommission anmelden, teilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin mit. In Deutschland und Europa würden somit "spätestens 2024 im industriellen Maßstab Batteriezellen hergestellt werden". An dem Konsortium seien noch weitere Unternehmen aus Belgien, Italien, Polen, Finnland und Schweden beteiligt. Damit würden vor dem Hintergrund des weltweiten Booms der Elektromobilität auch Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen und erhalten werden.

Altmaier geht davon aus, für das Projekt noch im Herbst die Genehmigung der EU zu bekommen. Einen konkrete Standort nannte er nicht. Zudem sei noch ein zweites Batterie-Großprojekt in Planung. Er gehe davon aus, dass das Wirtschaftsministerium dieses "noch deutlich vor Ende des Jahres" bei der EU anmelden könne, so der CDU-Politiker. Hierzu nannte er noch keine Unternehmensnamen.

Das Ministerium unterstützt den Aufbau der Batteriezellfertigung mit einer Milliarde Euro. Die Europäische Union hatte 2017 eine Batterie-Allianz gestartet, um den Binnemarkt fit für Elektroautos zu machen.

