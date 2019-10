Geräte im sogenannten Internet der Dinge bleiben weiterhin das wichtigste Angriffsziel von Cyber-Kriminellen. Dabei steigt die Zahl schädlicher Bots stetig weiter. Die Ergebnisse der sechsten Ausgabe des Reports "The Hunt for IoT" des Sicherheitsdienstleisters F5 Networks zeichnen ein düsteres Bild. Danach wurden allein zwischen Oktober 2018 und Januar 2019 26 neue Thingbots entdeckt. Im gesamten Jahr 2017 waren es sechs, und 2016 neun. Das Internet of Thingbots lebt Thingbots sind Schadprogramme, die Hacker nutzen, um IoT-Geräte zu übernehmen und in ...

