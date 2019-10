Mobidiag Ltd., ein wachstumsstarkes Molekulardiagnostikunternehmen mit komplementären Plattformen für Antibiotikaresistenzen und andere Bereiche mit hohem diagnostischem Bedarf, gibt heute die CE-IVD-Kennzeichnung des Novodiag Stool Parasites Stuhlparasitentests bekannt, einem umfassenden und kostengünstigen molekulardiagnostischen Test zum Nachweis von Darmparasiten direkt aus Stuhlproben.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, sagte: "Parasitäre Erkrankungen tragen weltweit erheblich zur Belastung durch Infektionskrankheiten bei, und die derzeitigen Diagnoseverfahren wie die Mikroskopie sind arbeitsintensiv und erfordern ein hohes Maß an Qualifikation. Unser Novodiag Stool Parasites Stuhlparasitentest ist die einzige vollautomatische, schnelle, kostengünstige und einfach zu verwendende Diagnoselösung für den Einsatz in Labors und Krankenhäusern, die eine umfassende Palette von Parasiten identifizieren kann."

"Novodiag Stool Parasites ist der vierte Test auf unserer Novodiag-Plattform undverstärkt zusammen mit unseren Novodiag C. difficile-, Novodiag Bacterial GE+- and Novodiag CarbaR+-Tests unser Angebot beim Nachweis von Magen-Darm-Infektionen. Mit unseren komplementären Amplidiag und Novodiag-Lösungen bieten wir weiterhin eine Reihe von sehr vielseitigen kombinierten Lösungen an, die eine breite Anwendung der molekularen Diagnostik weltweit ermöglichen."

Novodiag Stool Parasites kombiniert Echtzeit-PCR- und Microarray-Technologien, um eine kostengünstige, schnelle und umfassende Erkennung von über 95 der Darmparasiten zu ermöglichen. Dieser syndromische Test ist für den bedarfsgerechten Einsatz mit dem automatisierten Novodiag-System konzipiert und kann das Vorhandensein von Nukleinsäuremarkern nachweisen, die der Identifizierung der gängigsten Protozoen, Helminthen und Mikrosporidien aus Stuhlproben entsprechen. Der Test liefert vollständige Ergebnisse in 90 Minuten mit weniger als fünf Minuten Arbeitszeit für einen Laboranten.

Während die meisten Infektionen und der Tod durch parasitäre Erkrankungen die Menschen in Entwicklungsländern betreffen, führt die zunehmende Inzidenz in den Industrieändern in Verbindung mit einem Mangel an mikroskopisch geschultem Krankenhauspersonal zu einer steigenden Nachfrage nach diesem Test.

Der Novodiag Stool Parasites Stuhlparasitentest ist ab sofort direkt über Mobidiag und lokale Vertriebspartner erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter https://mobidiag.com/products/novodiag/stoolparasites

Über Novodiag Stool Parasites

Novodiag ist ein automatisierter qualitativer nukleinsäurebasierter Diagnosetest zum Nachweis von Nukleinsäuremarkern, die der Identifizierung der häufigsten Protozoen, Helminthen und Mikrosporidien aus Stuhlproben entsprechen. Er ist Teil der Novodiag -Plattform, Mobidiag's vollautomatischer molekularer Testplattform für die Diagnose von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen. Die Novodiag-Plattform kombiniert Echtzeit-PCR- und Microarray-Technologien und ermöglicht die direkte Analyse einer Patientenprobe in einer Einwegkartusche zum umfassenden Screening mehrerer oder einzelner Krankheitserreger. Neben Novodiag C. difficile, Novodiag Bacterial GE+ und NovodiagCarbaR+ führen wir mit NovodiagStool Parasites einen neue Test ein, der unser Angebot für Magen-Darm-Infektionen ergänzt. Unser Panel deckt über 95 der Stuhlparasiten ab.

Über Mobidiag Ltd.

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen mit komplementären Plattformtechnologien, die die unterschiedlichen diagnostischen Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Gesundheitsbereichen erfüllen können. Die Plattformen Amplidiag Und Novodiagbieten eine Kombination aus hoher Qualität und Erschwinglichkeit und ermöglichen eine breite Anwendung sowohl für das Massenscreening als auch für hochspezifische syndromatische Tests bei verschiedenen Indikationen. Das äußerst vielseitige Produktangebot des Unternehmens ermöglicht eine breite Anwendung der molekularen Diagnostik, um die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz und anderer unerfüllter diagnostischer Anforderungen zu bewältigen. Der anfängliche Fokus von Mobidiag lag auf Lösungen für Magen-Darm-Erkrankungen und multiresistente Erreger, mit denen das Unternehmen über den Direktvertrieb und Vertriebspartner schnell eine führende Position in den europäischen Märkten aufgebaut hat.

Mobidiag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, mit Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com

