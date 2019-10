BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) schließt nicht aus, dass die umstrittene Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CCS - Carbon Capture and Storage) auch einmal für Deutschland wichtig werde. Es dürfe "keine Tabuisierung" dieser Technologie geben, erklärte Altmaier im Anschluss an den "Dialogprozess Gas 2030" in Berlin. Zwar sei der heutige CO2-Preis noch nicht so hoch, dass diese Technologie rentabel werde. Die Debatte könne aber schon "in den nächsten Jahren" wichtig werden. Dies müsse man "vorurteilsfrei erörtern". Es seien jedenfalls "kurzfristig" keine Gesetzesänderungen geplant, so Altmaier.

In Deutschland ist CCS verboten und nur die Erprobung und Demonstration erlaubt. Grund waren heftige Widerstände in der Bevölkerung. Das CCS-Verfahren wird etwa zur Herstellung von blauem Wasserstoff benötigt, bei dem Erdgas durch die Abscheidung von CO2 gewonnen wird.

Altmaier sieht für Gas angesichts des Ausstiegs aus der Atomkraft bis 2022 und aus der Kohle bis 2038 "eine wichtige Brückenfunktion". Laut dem Gas-Dialog übernimmt diese Rolle zunächst noch das Erdgas, etwa in der Gebäudeenergie. Erdgas werde "bis mindestens 2030 einen wesentlichen Beitrag zur deutschen Versorgungssicherheit leisten", heißt es in dem 19-seitigen Bilanz-Papier des Spitzentreffens. So soll die Infrastruktur für Flüssigerdgas (LNG, Liquefied Natural Gas) an der norddeutschen Küste weiter ausgebaut werden.

Für das langfristige Erreichen der Klimaziele sei es aber notwendig, Erdgas zunehmend durch Wasserstoff zu ersetzen, betonte Altmaier. Dies könne blauer Wasserstoff oder grüner sein, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. "Deshalb müssen wir bereits heute die Weichen dafür stellen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird", so der CDU-Politiker.

Die Leipziger Verbundnetz Gas AG (VNG) forderte anlässlich des Dialogprozesses, nun "eine klare Roadmap zur Umsetzung einer Gasstrategie" vorzulegen. "Hier sollten Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Anfang an eng zusammenarbeiten", erklärte VNG-Vorstandsvorsitzender Ulf Heitmüller.

October 09, 2019

