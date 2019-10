Good Brands AG: BitterLiebe absolviert erfolgreichen Auftritt bei 'Höhle der Löwen' DGAP-News: Good Brands AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung Good Brands AG: BitterLiebe absolviert erfolgreichen Auftritt bei 'Höhle der Löwen' 09.10.2019 / 16:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mannheim, den 09.10.2019 Die BitterPower GmbH, mit Sitz in Mannheim, entwickelt und vertreibt unter der Marke "Bitterliebe" Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von Bitterstoffen. Bisher wurden die BitterLiebe-Tropfen, das Superfood-Pulver sowie der Kräuter-Tee insbesondere Online in D/A/CH vertrieben. Mit dem erfolgreichen Auftritt am 8. Oktober bei der VOX-Sendung "Höhle der Löwen", wurde Judith Williams als neue Investorin der BitterPower GmbH bekannt gegeben. Gleichzeitig werden mit dem heutigen Tag sämtliche BitterLiebe-Produkte flächendeckend bei den dm-Drogeriemärkten verfügbar sein. Über Good Brands AG Marken begleiten unser tägliches Leben. Sie stehen für Innovation, Sicherheit, Bekanntheit und verleihen Produkten ein unverwechselbares Profil. Die Good Brands AG mit Sitz in Mannheim entwickelt und beteiligt sich an Marken in Bestandsmärkten. Ganz gleich ob Textil, Food, Autopflege oder neue Marken und Techniken im Retail. Die Good Brands AG ist an der Börse Hamburg gelistet (WKN: A2AA5A / ISIN: DE000A2AA5A0). 09.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 WKN: A2AA5A Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 887927 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 887927 09.10.2019 ISIN DE000A2AA5A0 AXC0215 2019-10-09/16:31