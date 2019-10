Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rein in europäische und japanische Dividendenwerte sowie nachhaltige Geldanlagen: So fassen Händler die Schwerpunkte im Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds zusammen, so die Deutsche Börse AG."Mit knapp 66.000 ETF-Transaktionen hatten wir eine sehr aktive Woche", beschreibe Frank Mohr von der Commerzbank. Über alle Anlageklassen hinweg hätten mit 52 Prozent die Käufe überwogen. Der bei rund 8 Prozent überdurchschnittlich starke Anteil an Rohstoff-ETCs - zumeist Tracker von Edelmetallpreisen - sei nach Ansicht des Händlers der unsicheren allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage geschuldet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...