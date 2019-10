Der Crash war unübersehbar: Am Dienstag ist die Aktie von Qiagen eingebrochen. Der Biotech-Konzern galt damit als der mit Abstand größte Verlierer im MDAX des Tages. Auch auf Monatssicht habe sich kein anderer Wert im MDAX schlechter entwickelt als die Qiagen-Aktie, die mit annähernd 25 Prozent im Minus gelegen habe. Das berichtete das Börsenmagazin "deraktionaer.de" am Mittwoch. Anschließend fasste der Bericht die Reaktionen der Analysten auf das Desaster zusammen. Zweifel an den Zielen Abstufungen ... (Claudia Wallendorf)

