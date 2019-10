Nachdem die Aktie bei ungefähr 31 € (Jahreshoch) gehandelt wurde, ist sie wieder nach unten abgefallen. Die Bewegung hat zuletzt etwas an Dynamik zugelegt und es ist unklar, wie lange die Bewegung in diese Richtung noch anhalten wird. Wird der Abwärtstrend stärker? Seit ungefähr 4 Monaten gibt es einen Abwärtstrend, der zuvor etablierte Aufwärtstrend ist damit Geschichte. In diesem Zeitraum wurde der Abwärtstrend immer stärker. Die Aktie hat es in diesen Monaten nicht geschafft, das alte Niveau ... (Anna Hofmann)

