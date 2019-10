Frankfurt/Main (ots) - Die Türkei hat ihren seit Tagen angekündigten Militäreinsatz in Nordsyrien begonnen. Dazu Anita Starosta, Syrien-Referentin der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation medico international:



"Es wäre möglich gewesen, den angekündigten Einmarsch und damit die nächste Eskalation des Syrien-Kriegs zu verhindern. In Deutschland muss jetzt allerdings niemand mit dem Finger auf die USA zeigen: Die Bundesregierung hat versagt und schaut ihrem Verbündeten Erdogan dabei zu, wie er wieder einmal das Völkerrecht bricht. Um Flüchtlinge zu stoppen, fliegt der Innenminister bis nach Ankara - um einen Krieg zu verhindern, hat die Regierung nur ein paar besorgte Worte übrig.



Die Bundesregierung muss jetzt alles tun, um diesen begonnenen Krieg zu stoppen und eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Die kurdischen Gebiete in Syrien sind eine Alternative zur Barbarei des Krieges, viele haben dort einen Zufluchtsort gefunden. Wer es mit Menschenrechten und Demokratie ernst meint, darf diese Menschen nicht dem nächsten Krieg aussetzen."



