Die WDR-Reportage "Könnes kämpft - Täuschen, betrügen, bedrohen -

wenn der Gebrauchtwagen zum Albtraum wird" deckte im Oktober

vergangenen Jahres auf, dass systematisch Autos mit Totalschäden aus

den USA in Litauen notdürftig repariert und als junge, unfallfreie

Gebrauchtwagen in Deutschland weiterverkauft wurden. "Könnes kämpft"

zeigte die skandalösen Machenschaften auf und erstattete Anzeige

wegen Betrugs. Nach der Ausstrahlung meldeten sich zahlreiche

Geschädigte. Jetzt hat die Staatanwaltschaft Kassel bundesweit 35

Anzeigen zusammengefasst und Ermittlungen wegen

"Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ferner die Durchsuchung

mehrerer Objekte [...] richterlich angeordnet [...] am 12.09.2019 von

Beamten des Polizeipräsidiums Nordhessen [...] vollstreckt."

Umfangreiche Geschäftsunterlagen und Datenträger seien beschlagnahmt

Die WDR Servicezeit vom 9.10.2019 zeigt, wie es den Betroffenen heute

geht, und informiert über den juristischen Stand der Dinge.



https://www1.wdr.de/fernsehen/koennes-kaempft/sendungen/gebrauchtwage

n-126.html

https://www1.wdr.de/fernsehen/servicezeit/sendungen/uebersicht-servic

ezeit-1508.html



