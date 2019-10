Während die ersten 5G-Mobilfunkantennen in Deutschland installiert werden, forscht die Universität Duisburg-Essen (UDE) bereits an 6G-THz-Kommunikation mit Datenraten von mehr als 100 GBit/s und neuen Radaren. Nordrhein-Westfalen und EU fördern die UDE nun mit 6,5 Millionen Euro, so dass ein deutschlandweit einmaliges Terahertz-Integrationszentrum entstehen kann.

Derzeit können Terahertz-Systeme noch ...

