Der DAX tobt sich weiter in seiner Seitwärtsbewegung aus, in seiner gewohnten Art und Weise, indem er täglich die Richtung ändert. Mit einem neuen Tief unter 11900, wird er seinen Abwärtstrend weiter fortsetzen. Ansonsten geht die Schlacht auch heute um die psychologisch wichtige 12000 weiter, die wie gesagt, in einer Seitwärtsbewegung ausgetragen wird. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. ...

