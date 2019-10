Abivax zur Präsentation eines Late-Breaking-Abstrakts über ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 ausgewählt DGAP-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Konferenz Abivax zur Präsentation eines Late-Breaking-Abstrakts über ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 ausgewählt 09.10.2019 / 19:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Abivax zur Präsentation eines Late-Breaking-Abstrakts über ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa auf der UEG Week 2019 ausgewählt * Vortrag über neue klinische 12-Monats-Daten der Erhaltungsstudie mit ABX464 im Rahmen der "IBD Highlights"-Session * Abivax veranstaltet zudem ein "Breakfast-Symposium" zu ABX464 auf der UEG Week 2019 Paris, Frankreich, 09. Oktober 2019, 18:00 Uhr MESZ - Abivax (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX), ein Biotechnologie-Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, welches das Immunsystem zur Entwicklung von Behandlungen für entzündliche und virale Erkrankungen sowie Krebs nutzt, gab heute bekannt, dass es im Rahmen der United European Gastroenterology (UEG) Week 2019 einen Late-Breaking-Abstrakt zu dem oral zu verabreichenden Produktkandidaten ABX464 zur Behandlung von Colitis ulcerosa (CU) präsentieren wird. Die UEG Week 2019 findet vom 19. bis 23. Oktober in Barcelona, Spanien, statt und ist der größte wissenschaftliche Gastroenterologenkongress in Europa. Der Vortrag mit dem Titel: "Einmal täglich oral verabreichtes ABX464 erweist sich in der 52-wöchigen Open-Label Erhaltungsstudie in Anschluss an eine placebokontrollierte Induktionsstudie an CU-Patienten als sicher und wirksam." (Originaltitel: "Oral ABX464 QD is safe and efficacious during 52 weeks open label maintenance following a placebo controlled induction study in ulcerative colitis patients") wird von Prof. Séverine Vermeire, M.D., Ph.D., Leiterin des Zentrums für chronisch entzündliche Darmerkrankungen (CED) am Universitätsklinikum Leuven in Belgien, gehalten. Die Präsentation findet am 21. Oktober 2019 zwischen 14:00 und 15:30 Uhr Ortszeit in Raum F3 im Fira Convention Center in Barcelona, Spanien, statt. Darüber hinaus wird Abivax im Rahmen der UEG Week 2019 ein Breakfast-Symposium zu ABX464 unter dem Vorsitz von Prof. William Sandborn, M.D., von der University of California San Diego School of Medicine ausrichten. Schwerpunkte des Symposiums mit dem Titel "ABX464, ein neuartiger, oral verfügbarer entzündungshemmender Arzneimittelkandidat mit einem neuen Wirkmechanismus zur Bildung von microRNA-124: Vom Labor zum Patienten" (Originaltitel: "ABX464, a novel anti-inflammatory oral drug candidate based on a new mechanism of action to generate microRNA-124: From bench to bedside") werden der anhaltende Bedarf an innovativen Arzneimitteln zur Behandlung von CU, der neuartige Wirkmechanismus sowie die klinischen Daten der Phase-2a-Induktions- und Erhaltungsstudien mit ABX464 sein. Das Symposium findet am selben Tag, am 21. Oktober 2019, von 7:00 bis 8:00 Uhr Ortszeit in Raum E2 im Fira Convention Center in Barcelona, Spanien, statt. ABX464 ist ein hochdifferenzierter, oral verfügbarer therapeutischer First-in-Class Wirkstoffkandidat mit starken entzündungshemmenden Eigenschaften. ABX464 wird derzeit in einer Phase-2b-Studie in CU sowie in Phase-2a-Studien in den Indikationen rheumatoide Arthritis und bald auch Morbus Crohn getestet, also in Indikationen, in denen die schnelle und stark entzündungshemmende Wirkung von ABX464 zu einem erheblichen klinischen Benefit für die Patienten führen könnte. Details zur Präsentation: Titel: Oral ABX464 QD is safe and efficacious during 52 weeks open label maintenance following a placebo controlled induction study in ulcerative colitis patients Abstrak- LBO4 t-Num- mer: Vor- Late-Breaking Abstracts: IBD Highlights trags- reihe: Präsen- 21. Oktober 2019, 14:00-15:30 Uhr Ortszeit tations- zeit: Veran- Raum F3, Fira Convention Center, Barcelona, Spanien stal- tungsor- t: Details zum Frühstücks-Symposium: Titel: ABX464, a novel anti-inflammatory oral drug candidate based on a new mechanism of action to generate microRNA-124: From bench to bedside Zeit: 21. Oktober 2019, 07:00-08:00 Uhr Ortszeit Veran- Raum E2, Fira Convention Center, Barcelona, Spanien stal- tungsor- t: Über ABX464 Studien haben gezeigt, dass ABX464 seine entzündungshemmende Wirkung durch einen neuartigen Wirkmechanismus entfaltet: ABX464 bindet an den Cap-Bindungskomplex (CBC) am 5'-Ende eines jeden RNA-Moleküls in der Zelle. Diese Bindung von ABX464 an CBC verstärkt die biologischen Funktionen des Komplexes in der zellulären RNA-Biogenese. Konkret verstärkt ABX464 das selektive Spleißen einer einzelnen langen, nicht kodierenden RNA, was zur Bildung von entzündungshemmender microRNA, miR124, führt. miR124 reduziert die Bildung proinflammatorischer Zytokine und Chemokine wie TNF- alpha, IL-6 and MCP-1, was die Entzündung bremst und auf das große Potenzial von ABX464 als einen neuartigen entzündungshemmenden therapeutischen Wirkstoff hindeutet. Sowohl in mit ABX464 inkubierten mononukleären Zellen des peripheren Blutes (Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMCs) von gesunden Probanden als auch in kolorektalen Biopsien von mit ABX464 behandelten Colitis ulcerosa-Patienten konnte ein 7- bis 10-facher Anstieg von miR124 nachgewiesen werden. ABX464 hat keine Auswirkung auf das Spleißen von zellulären Genen. Über ABIVAX ( www.abivax.com) ABIVAX, ein Unternehmen mit Produkten in der klinischen Entwicklung, mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Autoimmunerkrankungen, viralen Infektionen und Krebs. ABIVAX ist an der Euronext Paris, Compartment B (ISIN: FR 0012333284 - Ticker: ABVX) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. 