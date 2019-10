Tesla-Aktie: Ein gutes Zeichen?

Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) hat im abgelaufenen September-Quartal das Auslieferungsziel von 100.000 Autos knapp verfehlt, allerdings stand für den kalifornischen Elektrowagenbauer trotzdem ein neues Rekordquartal zu Buche. 97.000 Fahrzeuge wurden den Kunden übergeben, während die Produktion bei 96.155 Autos lag.

Insgesamt sollen in diesem Jahr 360.000 bis 400.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Damit scheint Tesla einige Probleme der Vergangenheit in den Griff zu bekommen, als sowohl die Produktion des Hoffnungsträgers "Model 3" stockte und insbesondere der Transport der Autos nach China und in die EU Schwierigkeiten machte.

In Zukunft soll auch ein Tesla-Werk in China dazu beitragen, dass solche Probleme gar nicht erst auftreten. Darüber hinaus bleiben die Tesla-Autos beliebt. Für das dritte Quartal 2019 meldete das Unternehmen Rekord-Auftragseingänge, so dass man das laufende vierte Quartal mit einem höheren Auftragsbestand beginnen konnte.

