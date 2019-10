=== 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 3Q, Vernier 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H, Mannheim *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz August Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,9 Mrd Euro zuvor: +20,2 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +15,0 Mrd Euro zuvor: +22,1 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 08:15 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, ca 14:30 PK, Luxemburg *** 08:45 FR/Industrieproduktion August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 10:30 GB/Handelsbilanz August PROGNOSE: -9,5 Mrd GBP zuvor: -9,1 Mrd GBP *** 10:30 GB/Industrieproduktion August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/-0,9% gg Vj *** 10:30 GB/BIP August *** 13:00 SE/Bekanntgabe Literatur-Nobelpreise 2018 und 2019, Stockholm *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 12. September 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim Gewerkschaftstag der IG Metall, Nürnberg 14:00 DE/Osram Licht AG, Analystenkonferenz zur aktuellen Situation des Unternehmens *** 14:30 US/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:30 US/Realeinkommen September *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 218.000 zuvor: 219.000 18:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) an der Preuss School, La Jolla *** - US/weitere Handelsgespräche zwischen China und den USA, u.a. Teilnahme von Chinas Vize-Regierungschef Liu He und US-Chefunterhändler Lighthizer sowie -Finanzminister Mnuchin (bis 11.10.), Washington - GB/Premierminister Johnson, Treffen mit irischem Amtskollegen Varadkar, London - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - US/Biontech SE, Erstnotiz an der Nasdaq in New York ===

