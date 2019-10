Die USA und China überziehen sich seit Monaten gegenseitig mit Strafzöllen. Der Ausgang der Handelsgespräche in Washington wird die Börsen beeinflussen.

Vor den wichtigen Handelsgesprächen mit Chinas Vizeregierungschef Liu He an diesem Donnerstag und Freitag in Washington haben sich die Beziehungen zwischen den Wirtschaftsmächten weiter verschlechtert. Experten glauben nicht mehr an eine kurzfristige Lösung des Handelsstreits. Am gestrigen Mittwoch hat sich das allerdings nicht auf die Börse in Frankfurt ausgewirkt - der Dax ging etwa ein Prozent höher bei 12.094 Zählern aus dem Handel. Auf außerbörslichen Plattformen notiert der deutsche Leitindex vorbörslich nur minimal schwächer.

Viele Anleger befürchten, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China auch deutsche Unternehmen treffen wird. Seit Monaten überziehen sich die beiden weltgrößten Volkswirtschaften gegenseitig mit Strafzöllen. Darunter leidet mittlerweile die Weltwirtschaft.

Mit Sorge betrachten Börsianer auch die politische Lage in Nordsyrien: Die Türkei hat ungeachtet massiver internationaler Kritik die Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien begonnen. Kampfjets griffen am Mittwoch Agenturberichten zufolge mehrere Orte entlang der türkisch-syrischen Grenze an. Auch eine Offensive mit Bodentruppen habe begonnen, bestätigte das türkische Verteidigungsministerium in Ankara am späten Mittwochabend über Twitter.

Anleger warfen am Mittwoch türkische Aktien aus ihren Depots. Der Leitindex der Istanbuler Börse fiel gestern zeitweise um 1,5 Prozent. Die Finanzwerte verloren im Schnitt mehr als zwei Prozent, ebenso geriet die türkische Währung unter Druck. Der Verkauf türkischer Dollar-Anleihen trieb die Renditen langlaufender Papiere auf 6,726 und 7,231 Prozent.

In Deutschland wird die politische Lage durch den Anschlag in Halle bestimmt. Nach den tödlichen Schüssen am Mittwoch vor einer Synagoge sieht die Bundesanwaltschaft Hinweise auf einen rechtsextremistischen Hintergrund der Tat. Ein schwer bewaffneter Täter habe versucht, in die Synagoge einzudringen, in der sich am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur rund 80 Menschen aufgehalten hätten, hieß es. Zwei Menschen seien getötet und mehrere verletzt worden.

Was die Märkte heute bewegt:

1 - Vorgabe aus den USA

Ermutigende Signale rund um die anstehenden Handelsgespräche mit China bewegen Anleger zum Einstieg in US-Aktien. "Es herrscht die Erwartung, dass bei diesem Treffen eine Art Zwischen-Einigung herauskommt", sagte Peter Cardillo, Chef-Volkswirt des Vermögensberaters Spartan.

Der Dow Jones gewann 0,7 Prozent auf 26.346 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte ein Prozent auf 7.903 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,9 Prozent auf 2.919 Punkte zu.

Nach einem Medienbericht ist die Regierung in Peking trotz der jüngsten Spannungen weiter offen für eine Teileinigung mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...